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Gözler Enflasyon verisinde! İşte beklenti

05.07.2021 - 09:26
Gözler Enflasyon verisinde! İşte beklenti | Ekonomi Haberleri

Küresel piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba yayımlanacak toplantı tutanaklarını beklerken, yurt içinde bugün açıklanacak enflasyon verisi takip edilecek. Ekonomistler, haziran ayında enflasyonun yüzde 1,46 artmasını beklerken; yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Fed'in geçen hafta piyasaların odağına yerleşen sözle yönlendirmeleri ve cuma günü ABD'de açıklanan istihdam verileri sonrası bu hafta, çarşamba yayımlanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı tutanakları bekleniyor.

Analistler, Fed'in toplantı tutanaklarında gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirterek, varlık alımlarının azaltılması, faiz artışının başlangıcına ilişkin üyelerin beklentileri ile enflasyon ve iş gücü piyasalarına ilişkin görüşlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı bölgelerde etkisini artıran delta varyantına ilişkin haber akışı da gündemi meşgul ederken, piyasalarda sektör ve ülke bazlı ayrışmaların artması dikkati çekiyor.

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam verileri, ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırdı. Tarım dışı istihdam, haziranda 850 bin ile son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Veri sonrası dolar endeksi 92,7 ile yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, günü yüzde 0,4 azalışla 92,2'den tamamladı.

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New York borsasında ise rekorlar görüldü. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 0,75 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 değer kazanarak günlük ve haftalık kapanış rekorlarını kırdı.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, geçen hafta ana gündem maddesi oldu. Bazı ülkeler, delta varyantının yoğun görüldüğü İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlamalarını gündeme alırken, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran delta varyantına ilişkin açıklamasında yeni vakaların yaklaşık 5'te 1'inde görüldüğünü bildirdi. Bu gelişmelerle risk algısının yükseldiği Avrupa borsalarında haftalık bazda karışık bir görünüm izlendi.

Cuma günü Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı değer kayıpları ile günü tamamladı.

Asya piyasaları yeni haftaya karışık başladı. Açıklanan verilere göre hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Çin'de 55,1'den 50,3'e geriledi, Japonya'da ise 46,5'ten 48'e yükseldi.

Öte yandan Avustralya’nın Sidney kentindeki delta varyantı salgını nedeniyle kapanma önlemlerinin iki hafta uzatılması gündeme geldi. Güney Kore ise başkent Seul’de maske yasaklarını gevşetme kararını iptal etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,28 değer kazanarak günü 1.376,67 puandan tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 artış ile 8,6895'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6830 seviyesinde işlem görüyor.

Bugün enflasyon, cuma günü ise cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.350 puanın destek, 1.390 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını ifade ederek Avrupa'da hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,46) göre bir önceki ay yüzde 16,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE
10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI


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