dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 5 Temmuz güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.69 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.34 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.67 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.68 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni haftaya hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.6549 TL seviyesini, en yüksek ise 8.7122 TL seviyesini görürken; kur saat 10.39 itibarıyla 8.6906 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 10.3410 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.3200 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.0359 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.12 oranında yükselişle 92.33 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1865 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.35 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti. Öte yandan yurt içinde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,94 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan analistlerin öngörülerini aşarken analistler, beklentilerden yüksek gelen enflasyonun dolar kurunu desteklediğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde küresel bazda Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınında delta varyantına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini bildirdi.

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