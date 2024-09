Google'a göre İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi | Ekonomi Haberleri

ABD'li teknoloji devi Google'ın kullanıcıları İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi seçti. Geçtiğimiz gün CNN de İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en iyi transfer havalimanı olduğu açıklamıştı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, Google kullanıcılarının yorumları üzerinden yapılan bir araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Avrupa havalimanları arasında Google kullanıcılarının yaptığı yorumlar üzerinden yapılan araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Havalimanı 100 binden fazla Google yorumuna göre 4,4 puanla ilk sırada yer aldı. Beğeni sırasına göre İstanbul Havalimanı'nı Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları takip etti.

CNN DE İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN EN İYİSİ DEDİ

ABD'li medya devi CNN de geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde aktarma uçuşları için dünyanın en iyi havalimanlarına yer verdi. CNN'e göre İstanbul Havalimanı (IGA), transfer uçuşları için dünyanın en iyi havalimanı oldu. Havacılık şirketi Cirium'un verilerini derleyen CNN, Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı'nın 6 yılda oldukça geliştiğini kaydetti. Habere göre 309 bağlantı noktası ile İstanbul Havalimanı, doğu ve batı arasındaki köprü haline geldi.

İGA'da 2023 senesinde 76 milyondan fazla yolcu uçtu. Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi olan havalimanı, dünyanın doğusu ve batısı arasındaki merkezi konumu ile de göze çarpıyor. Ayrıca yolcuların konforu için sunulan sayısız hizmet de İstanbul Havalimanı'nı aktarmalı olarak uçan yolcuların birinci tercihi yapılıyor.

UÇUŞLARIN ÇOĞU THY İLE

Tabi bu uçuşların çoğu dünyanın en çok noktasına uçan şirketi olan Türk Hava Yolları ile yapılıyor. THY'nin sunduğu hizmet kalitesi de yolcuların İstanbul Havalimanı üzerinden rahat bir yolculuk yapmasını sağlıyor. Havalimanının her tipte ve her gövdeye sahip uçakların inip kalkmasını sağlayan 5 pist de havalimanının önemli avantajlarından.

DÜNYACA ÜNLÜ SEYAHAT DERGİSİNDEN ÖDÜL

ABD New York merkezli, dünyanın önde gelen seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği “Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı” anketine katılan okurların oyları sonucunda 95,79 puan alan İGA İstanbul Havalimanı, Temmuz'da “Dünyanın En İyi Havalimanı” unvanına hak kazanmıştı.

