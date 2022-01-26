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Goldman Sachs'tan 'ayı piyasası' yorumu

26.01.2022 - 15:51
Goldman Sachs'tan 'ayı piyasası' yorumu | Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs, küresel piyasalarda yaşanan düzeltmenin endeksleri ayı piyasasına taşımayacağı açıklamasında bulundu.

Goldman Sachs stratejisti Peter Oppenheimer, borsalarda yaşanan düzeltme hareketiyle ilgili değerlendirme yaptı. Oppenheimer, beklentilerin yıl boyunca makul bir yükselişe işaret etmesine rağmen, ABD endeks seviyelerindeki düşüşlerin alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Piyasalardaki düzeltmelerin ayı piyasasına dönüşmeyeceğini düşündüğünü belirten Oppenheimer, sıkılaşma döngüsünün düşük ama pozitif hisse getirisi sağlayacağını belirtti.

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