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Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

26.01.2022 - 22:00 | Son Güncelleme :
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka, beklentiler dahilinde faizlere dokunmayarak yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu.

Yeni yılın ilk ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı gerçekleşti. Küresel piyasaların merakla beklediği toplantı sonucunda Fed faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı aldı.

OYBİRLİĞİYLE SONUÇ ÇIKTI

FOMC'da faiz oranına ilişkin karar oy birliği ile alınmış oldu. Açıklamaya göre yakın zamanda faiz oranı hedefinin artırılması düşünülüyor. Tahvil alım programı ise Mart ayında sonlandırılacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısında varlık alımlarının Mart ayı başlarında sona erdirilmesi kararı çıktı. Bu karar ile Fed faiz artırımlarına 16 Mart'ta yapılacak FOMC toplantısıyla başlayacağının sinyalini verdi. 

FOMC toplantısında sonra yapılan açıklamada, Fed bilançosunun küçültülmeyi faiz artırımından sonra başlanacağı da vurguladı. 

FOMC açıklamasında, "Yüzde 2'nin oldukça üzerin enflasyon oranı ve güçlü bir istihdam piyasası karşısında Komite, federal fon faiz oranı için hedef aralığın artırılmasının yakında uygun olmasını bekliyor" ifadelerine yer verildi.

FOMC üyelerinin Fed bilançosunun "ciddi şekilde azaltılması" için prensipler üzerinde anlaştıklarının da ifade edildiği açıklamada, bilançonun büyüklüğünün vadesi gelen tahvillerden ana para ödemelerinin ne kadarlık kısmının yeniden yatırıma yönlendirileceğine sınırlama getirilerek yapılacağı belirtildi. Bilanço azaltımının faiz oranları artırıldıktan sonra başlayacağını ifade eden Fed, spesifik bir tarih ise vermedi. 

Son dönemdeki istihdam artışlarının, Omicron varyantının rekor vaka sayılarına yol açmasına rağmen "güçlü" olduğunu belirten Fed, küresel tedarik zincirlerinde beklenen iyileşmenin enflasyonu iyileştirmesi beklentisini de sürdürdü.


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