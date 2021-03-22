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Goldman Sachs ve EBDR'den Türk şirkete yatırım

22.03.2021 - 14:58
Goldman Sachs ve EBDR'den Türk şirkete yatırım | Ekonomi Haberleri

Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk şirket DgPays'e yatırım yapmak üzere anlaştı.

Öte yandan Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Bankalar ve alternatif ödeme kanalları için finsans teknolojileri sağlayan bir şirket olan DgPays, 9.2 milyon kredi kartı, 3.200 ATM ve 150.000'den fazla POS ödeme noktasıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyor.


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