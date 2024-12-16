×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5 oldu

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Girişim#İstihdam
Girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5 oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 04:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz günlerde ‘Girişimcilik ve İş Demografisi-2023’ verilerini yayımladı. Buna göre 2023 yılında yeni girişim sayısı bir önceki yıla göre 44 bin azalarak 576 bine geriledi.

Haberin Devamı

Türkiye’de girişimlerin 2022’deki doğum oranı yüzde 16.1 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5.5 oldu. Bu girişimlerin 2023’te doğum oranı yüzde 15.2’ye, istihdamdaki payı ise yüzde 5’e düştü. Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2023’te yüzde 33.5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 17.9 ile ulaştırma ve depolama, yüzde 10.1 ile imalat sektörleri takip etti. İllere göre 2023’te doğan girişimlerden en yüksek payı yüzde 27.3 ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla yüzde 7.9 ile Ankara ve yüzde 6.6 ile İzmir izledi.

YÜZDE 75.5’i HAYATTA kaldı

Girişimlerden 2022’de doğanların yüzde 75.5’i, 2023’te hayatta kaldı. 2021’de bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 75.3, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 56.7 olarak kayıtlara geçti. İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin oranı 2023’te yüzde 14.7 oldu. Aynı yıl ceylan girişimlerin oranı ise yüzde 2.5 olarak hesaplandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜİK#Girişim#İstihdam

BAKMADAN GEÇME!