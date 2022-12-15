Girişimcilere 10 yılda 30 milyon TL yatırım | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl 10. dönem mezunlarını verdi.

Programı tamamlayan 13 girişim, önceki gün İstanbul’da bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki PİLOT Demo Day etkinliğinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında, “2013 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 10. dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız toplam nakit desteği 30 milyon TL’yi buldu” dedi.

YENİ FON KURULDU

‘TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu bu yıl hayata geçirdiklerini de anlatan Önel, “Bu fon ile teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı; fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Türk Telekom olarak, girişimcilerimize ve fikirlerine olan inancımızla durmaksızın çalışarak, yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar PİLOT programından mezun olan 104 girişime toplamda yaklaşık 30 milyon TL nakit destek verilirken; PİLOT mezunlarının dışarıdan aldıkları toplam yatırım tutarı da 20 milyon dolara yaklaştı.

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