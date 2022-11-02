Girişimciler büyümekte sıkıntılar yaşıyor | Ekonomi Haberleri

Vehbi Koç Vakfı ve İş Bankası işbirliğiyle, daha yaşanabilir bir dünyayı odağına alan girişimleri desteklemek üzere Mayıs ayında hayata geçirilen Etki Girişimciliği Programı (EPG) tamamlandı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, iklim eylemi, erişilebilir ve temiz enerji, sürdürülebilir şehir ve topluluklar alanlarında çevresel ve sosyal etki yaratan veya yaratma potansiyeline sahip; teknoloji tabanlı girişimlerin ölçeklenmesine destek olmayı amaçlayan programa toplam 178 başvuru alındı. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 5 girişim Impact Day etkinliği ile mezun oldu. Girişimler 3 aşamada 24 haftalık eğitim ve mentorluk sürecinden geçti.

‘UZAKLARA GİDEMİYORUZ’

Sosyal girişimciliği ve etki girişimciliğini önemsediklerini vurgulayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sürdürülebilir kalkınmanın her ülkenin ajandasında önemli yer tutması gerektiğini söyledi. Aran, “Girişimcilik dünyasına bakış açımız, her zaman grupların güçlerini birleştirerek girişimleri desteklemesi ve bu girişimler aracılığıyla toplumda etki yaratabilecek sonuçlar alabilmesi yönündedir. Workup Programı’ndan edindiğimiz deneyimle şunu gözlemliyoruz; girişimcilerimiz ülke ölçeğinde ses getirecek ve fark yaratacak büyüklüklere ulaşmakta sorunlar yaşıyor, belli bir eşiği aşamadıkları için çok daha uzaklara gidemiyor. Biz de Vehbi Koç Vakfı ile güç birliği yaparak Türkiye ölçeğinde nasıl bir fayda yaratabiliriz, hangi alanlarda bir şeyleri değiştirebiliriz bunu görmek için yola çıktık” dedi.

‘İNOVATİF ÇÖZÜM GEREK’

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Oğuz Toprakoğlu da konuşmasında, günümüzde çevresel ve sosyal sorunların giderek karmaşıklaştığını; bu karmaşık sorunlara daha inovatif ve sürdürülebilir çözümler bulunması gerektiğini söyledi. Sosyal ve çevresel sorunlara girişimcilik modeliyle sürdürülebilir çözümler bulan girişimler için ekosistem geliştirmeye çalıştıklarını, bu çalışmaları yaparken, alanında uzman, güvenilir ve etkili kurumlarla işbirliği yapmayı önemsediklerini vurguladı.

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