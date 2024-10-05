Gıdada tağşiş yapanları ifşa eden Tarım ve Orman Bakanlığı: ‘Asıl cezayı tüketici kesecek’

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticileri 2 Ekim’den itibaren anlık olarak yayınlamaya başladı. İfşa edilen firmalara ise mevzuat çerçevesinde 146 bin 337 liradan 10 milyon 500 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Bakanlık yetkilileri bu işletmelere asıl cezayı vatandaşın keseceğini belirterek, “Sorun olarak gördüğünüz her konuyu Alo 174 Hattı’na bildirin” uyarısı yaptı.

‘EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİ’

Bakanlık yetkililerinden Hürriyet’e verilen bilgi şöyle:

-“Daha önce belli dönemlerde açıklanan taklit ve hileli gıda listeleri artık anlık olarak elektronik ortamda tüketicilerle paylaşılıyor.

Bu bilgiler https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd internet sitesinde yer alacak.

-En iyi denetçi tüketicinin kendisi. İhbar şikâyet hattımız olan Alo 174 Gıda Hattı ile tüketicilerimiz resmi kontrol sürecine dahil ediliyor. Tüketicilerimiz sorunlu gördükleri her konuyu bu hatta bildirsin.

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-Bakanlık olarak işletmelere yılda en az bir kez denetim yapıyoruz ama şikâyetler doğrultusunda ek denetimler de gerçekleştiriyoruz. ‘Kişilerin sağlığını tehlikeye düşüren ürünler’ ve ‘taklit veya tağşişli ürünler’ olmak üzere iki kategoride denetin yapılıyor.

KAREKOD UYGULAMASI ÖNEMLİ

-Gıda İşletmelerinde karekod uygulamasını da hayata geçirdik. Gönüllülük esasına dayanan bu uygulama ile işletmeye giden tüketici karekod okutarak o yerin en son ne zaman denetlendiğini ve sonucun ne olduğunu görebiliyor. Bakanlık olarak tüm işletmelerin bu uygulamaya dahil olmasını istiyoruz.

KONTROLLER 1.5 MİLYONU BULACAK

-7 bin 800 kontrol görevlisiyle yıllık 1.3 milyon resmi kontrol yaptık. Ülkemizde bakanlığımıza kayıtlı veya onaylı 97 bini üretim, 341 bini satış, 286 bini toplu tüketim yeri olan toplam 724 bin gıda işletmesi mevcut.

-Bu yıl 940 bin denetimde 16 bin uygunsuzluk tespit edildi. 771 milyon lira idari para cezası kesildi.

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-Bir işletmeye uygunsuzluk durumuna göre, 146 bin liradan 10 milyon 500 bin liraya kadar para cezası kesilebiliyor. Uygunsuz ürünler piyasadan toplatılıyor ve imha ediliyor.

-368 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

-Bir işletmenin kapatılma kararı ancak mahkeme yoluyla oluyor. Yıl sonuna kadar toplam 1.5 milyona yakın denetim gerçekleştirilmiş olacak.

ESKİ DUYURULAR DA YAYINLANACAK

-Eski sistemde, taklit veya tağşiş yapıldığı laboratuvar sonucuyla tespit edilen gıdalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdalar, bakanlık tarafından 6 aşamalı bürokratik bir süreçle yönetiliyordu. Bunlar uzun süreçler aldığı için kamuoyu duyurularında uzun aralıklar meydana geliyordu. Herhangi bir yayınlama periyodu yoktu ve toplu şekilde yayınlanıyordu. Yeni sistemde kamuoyu duyuruları anlık olarak elektronik ortamda tüketiciyle paylaşılacak.

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-Eski sistemde en son duyuru Mart 2022 tarihinde yapılmıştı. O tarihten 1 Ocak 2024’e kadar olan geçen süredeki ürünler ve firmalar da yayınlanacak. Eski listeler de sistemde kalacak.

‘ÖNLEM ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

-Konuyu Hürriyet’e değerlendiren Getir üst düzey yöneticileri; “Getir olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yakından takip ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımıza güvenilir ürünleri ulaştırmak en önemli önceliğimiz oldu. Konuyu büyük bir hassasiyetle takip etmeye ve Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda önlemlerimizi almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞTE LİSTEDEKİ BAZI FİRMALAR

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-Antalya Kuyu Tandır Kebap Salonu-Antalya (Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol-tekila)

-Balıkesir Onur Süt- Balıkesir (Ürünlerde natamisin tespiti)

-Bayırlı Gıda-Hatay (Domates salçasına gıda boyası karıştırıldı)

-Hisaroğlu Tarım Gıda-İzmir (Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı)

-Herbol Sağlık ve Gıda (ürünlerinde ilaç etken maddesi)

-Dayı Kokor

-Merve Lokantası- (Domuz eti)

-NRG İçecek-İstanbul (Enerji içeceğinde ilaç etken maddesi)

-Peril Gıda - Kocaeli (Bonbon şekerde ilaç etken maddesi)

-Pekmez Dünyası - İstanbul (Bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi)

-Seksensekiz Grup-KOLİTÜRK-Sakarya (Bitter çikolatada ilaç etken maddesi)

-Gürsüt Besicilik - Antalya (Yağ oranının düşük olması)

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-Başyazıcıoğlu Et ve Gıda -Kayseri (Dana sucukta sakatat-baş eti)

-Elin Pervari (Bal)

-Siirt (Taklit Veya Tağşiş Tespiti)

-Gold Ayvacık- İzmir (Tohum yağı karıştırması)

-Ebru Bayırlı Domates salçası- Hatay (Gıda boyası tespiti)

-Fıstıkçı Baba Yeşil Toz Fıstık-Gaziantep(Yer fıstığı tespiti)

-Ece Süt Ürünleri- Konya (Nişasta tespiti)

*Listenin tamamı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde guvenilirgida.tarimorman.gov.tr