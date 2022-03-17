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Getir'e yeni yatırım! Decacorn unvanını alan ilk şirket oldu

17.03.2022 - 15:55
Getir'e yeni yatırım! Decacorn unvanını alan ilk şirket oldu | Ekonomi Haberleri

Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Getir'in, Avrupa’daki hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak decacorn unvanını alan ilk şirket olduğu açıklandı.

Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltti. Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan şirket, ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.

Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.

"BÜNYEMİZE YENİ YETENEKLER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Getir Kurucusu Nazım Salur, “Şirketimizin Avrupa’da sektöründe ilk decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması, dünyada yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz” dedi.

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YATIRIMCILARIN ŞİRKETE GÜVENİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Mubadala Investment Company Girişim ve Büyüme Yatırımlarından Sorumlu Başkanı İbrahim Ajami ise konuyla ilgili olarak, “Hızla değişim gösteren tüketici alışkanlıkları sonucunda online alışverişin benimsendiğini görüyoruz. Market alışverişi sektörü de küresel olarak bu alandaki en büyük dijitalleşme fırsatlarından birini sunuyor. Önümüzdeki dönemde Getir'in girmiş olduğu yeni kategoriler ve ülkelerle birlikte sektör liderliğini koruyacağına inanıyoruz. Şirket büyümesini sürdürürken biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, indirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Geçen yıl ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine kısa sürede Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’i de ekledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD pazarına giriş yapan şirket, şu anda Türkiye’nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde bin 100’den fazla deposuyla ile faaliyetlerini sürdürüyor.


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