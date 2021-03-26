‹ Önceki Haber Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu'nu tanıttı Bakan Pekcan Kolay İhracat Platformu'nu tanıttı Sonraki Haber › ABD'de mal ticareti açığı yükseldi ABD'de mal ticareti açığı yükseldi

Getir'e 300 milyon dolar yeni yatırım

26.03.2021 - 15:59
Getir'e 300 milyon dolar yeni yatırım | Ekonomi Haberleri

Getir, yerli ve yabancı fonların dikkatini çekerek 300 milyon dolar tutarında yatırım aldı.

Market ürünleri teslimat modeli ile kurulan teknolojik girişim Getir, iki ay içinde üçüncü turu da tamamlayarak, yerli ve yabancı fonlardan 300 milyon dolar değerinde yeni yatırım aldı.

Getir’den yapılan açıklamada, "Değerlemesini 2.6 milyar dolara çıkaran Getir, 5.5 yıl kadar kısa bir sürede Unicorn (değeri 1 milyar dolar veya üzerinde olan girişim) olan ilk Türk şirketi oldu. Beş harf, iki heceli ’Getir’ kelimesini tüm dünyaya sevdirmeyi hedefleyen Getir, Londra'nın yanı sıra yakın zamanda Almanya, Fransa ve Hollanda'da hizmete başlamaya hazırlanıyor" denildi.

Açıklamaya göre, iki ay içinde iki tur tamamlayan Getir'de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi. Daha önceki tura katılan 8 fondan 7 tanesi de bu son tura katıldılar.

Getir Kurucusu Nazım Salur, "Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık" dedi ve ekledi:

"İş modelimize olan yoğun ilgi nedeniyle geçtiğimiz turun üzerinden henüz 2 ay geçmeden bir tur daha yatırım alma imkanı doğdu. Biz de bunu değerlendirerek 300 milyon dolarlık yeni kaynak yaratarak yurt dışı pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanacağız. Aldığımız bu yatırımla 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda'da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilyada da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Getir'in Unicorn olmasında en önemli katkıyı veren bayilerimizin saha çalışanları olan kurye ve depo görevlilerine kıdeme dayalı olarak dağıtılmak üzere, 25 milyon lirayı bayilerimiz kanalıyla paylaşacağımızı da belirtmek isterim."

Açıklamaya göre Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkarmayı hedefliyor. İkinci turda alınan yatırımın ardından Ocak ayı sonunda Londra'ya hızlı bir giriş yapan Getir'in hedefleri arasında Almanya, Fransa ve Hollanda da var. Yeni ülkelerde 2021in ilk yarısında hizmete başlamayı planlayan Getir, güçlü ekipler oluşturmak için iş başvurularını almaya başladı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.382 Değişim: -0,88% Hacim : 22.506 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.359 26.03.2021 Yüksek 1.412
Açılış: 1.409
8,0509 Değişim: 1,40%
Düşük 7,9153 26.03.2021 Yüksek 8,0949
Açılış: 7,9395
9,5248 Değişim: 1,81%
Düşük 9,3140 26.03.2021 Yüksek 9,5500
Açılış: 9,3556
449,03 Değişim: 1,94%
Düşük 439,65 26.03.2021 Yüksek 449,71
Açılış: 440,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.