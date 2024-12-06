Gençleri ülkede tutacak merkez: Sabancı Topluluğu ikisi yurtdışında 37 teknoloji merkezi açacak

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Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni Türkiye’nin farklı illerine yaymaya devam ediyor. Seferberlik kapsamında dördüncü merkezin açılışı, Aksaray Üniversitesi’nde yer alan Teknopark alanında yapıldı. Sabancı Topluluğu şirketlerinden Brisa tarafından Aksaray Üniversitesi işbirliğiyle kapılarını açan Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin faaliyetleri Brisa’nın mobilite dönüşüm yolculuğu ile uyumlu şekilde yenilikçi ve akıllı teknolojiler geliştirmeye odaklı olacak.

Brisa Teknoloji ve Etki Merkezi’nin açılış törenine Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Brisa CEO’su Haluk Kürkçü’nün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER

Açılış töreninde konuşma yapan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Dünya üstünde yetenek savaşları başlamış durumda. Bugün Türkiye olarak biz yetenek savaşlarında maalesef göç alan değil göç veren durumundayız. Bu durumu tersine çevirmek için biz bütün gücümüzü daha fazla inovasyona ve katma değerli ürünler geliştirmeye harcamalıyız. Sabancı Gençlik Seferberliği de bu amaçla başladı ve Sabancı Topluluğu olarak ‘beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek’ için yola çıktık. Türkiye’nin dört bir yanında Teknoloji ve Etki Merkezleri’mizi yaygınlaştırıyoruz. Dördüncü merkezimizi, Brisa’nın önemli teknolojik üslerinden biri olan fabrikasının da yer aldığı Aksaray’da hayata geçiriyoruz. Üç sene içinde toplam 35 merkezi Türkiye’de, iki merkezi de yurtdışında açıp 37 merkezle toplam 30 bin gence ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

‘BRİSA ARTIK BİR MOBİLİTE ŞİRKETİ’

Cenk Alper sözlerini şöyle sürdürdü:

“Brisa’nın Aksaray’daki fabrikası, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlayan, teknolojisi ile rol model bir üretim üssüdür. Brisa, Sabancı için artık bir lastik üreticisi değil, bir mobilite şirketi. Mobilite dönüşümü ile geleceğe hazırlanan şirketimiz, yollarda hareket halinde olan tüm araçlar için muazzam büyüklükte verileri kullanarak yeni nesil, uçtan uca hizmetler geliştirmeye odaklanıyor ve bu hizmetleri giderek yaygınlaştırıyor. Bu merkezde de Brisa, teknoloji alanındaki bilgi birikimini gençlere açarken, onları geleceğin becerileri ile donatacak, akredite ve sertifikalı eğitimlerle destekleyecek ve Aksaray fabrikasında akıllı teknolojilerle geliştirilen projelerine dahil edecek. Gençleri, cesaretlendirerek, mobilite dönüşümü ile uyumlu yeni fikirlerin bu merkezden yeşererek somutlaşmasına ve bir kültür dönüşümüne de öncülük edecek.”

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KİMLER FAYDALANACAK

BRİSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nden, Aksaray Üniversitesi’nde Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri gibi bölümlerde okuyan öğrenciler başta olmak üzere 18-34 yaş arasındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve genç girişimciler faydalanabilecek.