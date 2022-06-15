Gelire Endeksli Senet’te talep toplama başladı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Gelire Endeksli Senetler’in ihracı bugün itibarıyla başladı. Talepler Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank aracılığıyla toplanacak. Talep toplama bir hafta boyunca gerçekleşecek.

Vatandaşlara yönelik olarak liralaşma stratejini güçlendirmeyi de amaçlayan yeni enstrüman GES'in ihracına başlanıyor. Gelire Endeksli Senetler bugün itibarıyla kamu bankaları aracılığıyla talep toplama sürecine giriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank aracılığıyla talep toplama yapılacak ve yatırımcılar en az 1000 lira tutarında talep edebilecek.

Talep toplama süresi bir hafta olacak olan Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde üçer aylık periyodlarda kupon ödemeleri yapılacak. 24 Haziran’da talep toplama sona erecek ve hak sahibi olanların hesaplarına senetler aktarılacak. Dönemsel olarak yüzde 5.32 getiri sağlayan GES yıllık bileşik getirisi yüzde 23.04 olacak. İtfa tarihi ise 23 Aralık 2022 olarak belirlendi.

6 AY VADE OLACAK

Yatırımcılara 6 ay vadeli olarak sunulan senetlerde üç ayda bir yapılacak kupon ödemesiyle getiri daha cazip hale gelecek. İlk kupon ödeme tarihi 23 Eylül 2022, ikinci kupon ve itfa tarihi de 23 Aralık 2022 oldu.

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GES'TE BİLİNMESİ GEREKENLER

Gelire endeksli olduğu ifade edilen senetler hangi kurumun gelirine endeksli olacak?

GES’lerin getirileri, kamu iktisadi teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Ödenecek asgari bir gelir oranı olacak mı, olacaksa bu oran nasıl belirlenecek?

İhraç aşamasında Bakanlık tarafından her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek bir getiri oranı belirlenecek. Kupon ödemelerinde, ihraç yılı Bütçe Kanunu`nda, ihraç yılı ve senedin vade dönemini kapsayan yıllar için açıklanan hasılat payına ilişkin gelir tahmini rakamları ile kupon ödemesinin gerçekleşeceği aydan bir önceki ay itibarıyla açıklanmış son 3 ayda elde edilen toplam hasılat payı tutarlarına ilişkin gerçekleşmeler neticesinde, Bakanlık tarafından ihraç aşamasında belirlenen getiri oranı endeksleme yöntemiyle yeniden değerlenecek. Bu çerçevede, hasılat paylarına ilişkin endeks oluşturulacak ve yatırımcıya ödenecek nihai getiri oranı, ihraç aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının, hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla hesaplanacak. İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek ve bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95`ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcılar ilan edilen kupon oranının azami yüzde 110`una kadar getiri de elde edebilecek. Bu ay yapılacak ihraçta Hazine tarafından belirlenen dönemsel getiri yüzde 5,32 ve yıllık bileşiği yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, gelir gerçekleşmelerine göre azami yıllık bileşik getiri oranı yüzde 25,54`ü bulabilecek.

Üründen faydalanmak isteyen vatandaşlar hangi adımları izleyecek?

Bu konuda aracı bankalar vatandaşları detaylı bir şekilde (ilgili hesapların açılması, menkul kıymet transferi, saklanması gibi hususlar hakkında) bilgilendirecek. Diğer taraftan, geçmişte uygulanan halka arzlarda olduğu şekliyle vatandaşlar aracı bankalara başvuru yaparak bu ürünü kolaylıkla alabilecek.

Ürünün vadesi ve vade getirisi nasıl hesaplanacak?

Senedin vadesi 6 ay olarak belirlendi. Sonraki aşamalarda 1 yıl ve/veya diğer vadelerde de ihraç yapılması öngörülüyor.

Sisteme sadece gerçek kişiler mi dahil olacak, şirketler dahil olabilecek mi?

Söz konusu senetler sadece gerçek kişilere ihraç edilecek.

Vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi nasıl önlenecek?

Senedin nihai getiri oranı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen getiri oranının hasılat payı gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla ortaya çıkacak. İlgili endeks değeri asgari 95 ve azami 110 seviyesinde olabilecek. Bu kapsamda yatırımcıya ilan edilen kupon oranının asgari yüzde 95’ine denk gelen bir getiri garantisi sunulurken hasılat payları gerçekleşmelerinin projeksiyon tutarının üzerinde olması durumunda yatırımcı daha yüksek bir getiri elde edebilecek.

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