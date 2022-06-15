15 Haziran ons altın fiyatı, gram altın, çeyrek altın

Piyasalar için oldukça kritik önemde olan Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor. Fed'in piyasalara vereceği mesajlar yön belirleyici olacak. Fed'in daha fazla sıkılaşmaya gideceği yönündeki açıklamaların, dünyada dolar varlıklarını daha da güçlendirmesi ve altın fiyatlarını baskı altında tutması bekleniyor.

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Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışında daha da hızlanabileceği beklentisiyle baskı altında hareket ederek, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ve resesyon beklentisi ‘güvenli liman’ olarak görülen altın fiyatlarını destekliyor. Bu da altın fiyatlarında daha derin düşüşler yaşanmasına engel oluyor.

FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ 75 BAZ PUANA YÜKSELDİ

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısı dün başladı. Fed, faiz kararını Türkiye saati ile bugün 21:00’de açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21:30’da gerçekleşecek. Piyasalar, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında önümüzdeki dönemde izlemeyi sürdürecekleri sıkılaşma politikasıyla ilgili ipuçlarını takip edecek.

Piyasa fiyatlamalarında Fed’den faiz artırım beklentisinin 50 baz puandan 75 baz puana yükseldiği görülüyor. Fed’in yıl sonunda politika faizini çekeceği seviye ise, yüzde 2,75’ten yüzde 3,50 seviyesine yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın bugün içerisinde 1807 dolar seviyesine kadar gerileyerek, 1 ayın en düşük seviyelerine kadar değer kaybederken; sonrasında yükselişe geçti. Altının ons fiyatı gün içerisinde 1835 dolara kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 1,25 oranında yükselişle 1830 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, ters korelasyon etkisiyle dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan düşüş etkili oluyor.

Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1020,65 lira seviyesini; en düşük 1001,01 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:08 itibarıyla yüzde 1,34 oranında yükselişle 1017,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1656 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 816 liradan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1008 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı.

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