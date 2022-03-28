‘Geç dönüşen ülkeler Türkiye için fırsat’ | Ekonomi Haberleri

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 43. Olağan Genel Kurul toplantısını düzenlendi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, “Elektrikleşmenin faz farkından dolayı, bunu yapamayacak coğrafyaların olacağını kabul etmeliyiz. Bir taraftan ülkemizde yeni teknolojilerde üretim yaparken, bir taraftan faz farkıyla elektrikleşmenin daha sonra olacağı ülkelerde gerçekleşecek konvansiyonel araçların üretim fırsatlarını kovalamalıyız. Bu koridoru iyi kullanmamız lazım. Bir aracın yüzde 80’ini üretme yetkinliğimiz var. 2030’da bunun yüzde 15’e düşme riski vardı fakat bu konuda anons edilen yatırımlar 2030’a olumlu bakmamızı temin ediyor” diye konuştu.

Saydam şöyle devam etti: “2021’de dünyada araç üretimi artarken, Avrupa’da araç üretimi azaldı. Avrupa, 2022’de bu açığı kapatacak ve dünyanın büyümesinden daha büyük bir büyüme gerçekleştirecek gibi görünüyor. Uluslararası kurumların bu raporlarına baktığımızda, gelecek dönem için olumsuz tahminler üzerine hazırlandığını görüyoruz. Bu tahminlerde; Türkiye’nin 13. sıradan 15. sıraya gerilemesi, üretimde aldığı payın düşmesi öngörülmekte. Bunu nasıl aşabiliriz? En büyük silahımız; güçlü iç pazar. İç pazarın hareketlendirilmesi, satışlarının artırılması ile gerilemenin önüne geçebiliriz. Gerileyen bir tempoda gidersek, bu bir duraklama dönemini işaret edecek.”

AR-GE VURGUSU

Toplantıya online olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Arz yönlü küresel şokların süresi ve beraberinde getirebileceği hasarlara karşı dirençli olabilmek önem kazanıyor. Ar-Ge’ye, tasarıma ve vizyoner işlere odaklanmak önemli” mesajını verdi.

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