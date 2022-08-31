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Gazprom, Fransa’nın gazını keseceğini duyurdu

31.08.2022 - 10:25
Gazprom, Fransa’nın gazını keseceğini duyurdu | Ekonomi Haberleri

Rusya’nın devlete ait enerji şirketi Gazprom, dün akşam bir açıklama yaparak Fransa’nın Temmuz ayına ait ödeme yapmaması nedeniyle yarından itibaren gaz tedarikini askıya alacağını duyurdu.

Gazprom, “Gazprom, Temmuz teslimatlarının tamamını ödemediği için Engie'ye (Fransa) yapılan gaz tedarikini askıya aldı” denildi. Açıklamada “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 31 Mart 2022 tarih ve 172 sayılı ‘Yabancı Alıcıların Rus Doğal Gaz Tedarikçilerine Karşı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesine İlişkin Özel Usul Hakkında’ Kararnamesi uyarınca, alıcı sözleşmede belirtilen ödeme süresi içinde ödemeyi tam olarak yapmadıysa, yabancı bir alıcıya daha fazla doğal gaz tedariki yasaktır” ifadeleri kullanıldı. Gazprom, bu bağlamda 1 Eylül 2022’den başlayarak tedarik edilen gazın tam ödemesi alınan kadar gaz tedarikini askıya alacağını belirtti.

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STOKLAR YÜZDE 90'DAN FAZLA

Fransa’nın doğal gaz tedarikçisi Engie Group’un Başkan Yardımcısı Claire Waysand, 29 Ağustos’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada; şirketin enerji krizinin başlangıcından bu yana gaz tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek Rus gazına bağımlılığı önemli ölçüde azalttığını belirtti. Waysand Fransa’daki gaz stoklarının yüzde 90’dan fazla olduğunu vurgulamıştı.  


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