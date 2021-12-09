Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek pay İstanbul'un | Ekonomi Haberleri

2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,1 pay aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2020 yılında İstanbul 1 trilyon 517 milyar 324 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,1 pay aldı. İstanbul'u, 482 milyar 589 milyon TL ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 306 milyar 713 milyon TL ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 5 milyar 65 milyon TL ile Tunceli, 4 milyar 487 milyon TL ile Ardahan ve 3 milyar 191 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2020 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,5'ini oluşturdu.

İSTANBUL, KİŞİ BAŞINA GSYH'DE 2020 YILINDA 97 BİN 950 TL İLE İLK SIRADA YER ALDI

Kişi başına GSYH'de 2020 yılında, İstanbul 97 bin 950 TL ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 96 bin 745 TL ile Kocaeli ve 85 bin 396 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 22 bin 104 TL ile Van, 21 bin 357 TL ile Ağrı ve 20 bin 421 TL ile Şanlıurfa son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2020 yılında on dört il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

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İSTANBUL, "TARIM, ORMANCILIK, BALIKÇILIK" VE "DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ" HARİÇ, TÜM FAALİYETLERDE EN YÜKSEK PAYI ALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 64,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 58,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,0, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 40,8, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 33,2 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 5,9 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 41,1 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İSTANBUL'UN TOPLAM GSYH'Sİ İÇİNDE EN YÜKSEK PAYI YÜZDE 30,3 İLE HİZMETLER SEKTÖRÜ ALDI

İstanbul, 2020 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 40,8 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 30,3 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 17,9 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİYLE GSYH, 63 İLDE, BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BÜYÜDÜ

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artarken, 63 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2020 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 15,8 değişim oranı ile Aksaray, yüzde 15,5 ile Ardahan ve yüzde 13,9 ile Çanakkale oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 4,7 değişim oranı ile Nevşehir, yüzde 8,3 ile Muğla ve yüzde 24,3 ile Antalya oldu.

ANKARA YÜZDE 0,59 İLE, 2020 YILI TÜRKİYE GSYH BÜYÜMESİNE (YÜZDE 1,79) EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN İL OLDU

Yıllık GSYH'nin, zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 1,79 artışına en fazla katkı veren il yüzde 0,59 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 0,21 ile Gaziantep ve yüzde 0,19 ile Kocaeli izledi. Yıllık GSYH büyümesine 2020 yılında negatif yönlü katkı veren illerin başında yüzde 0,85 ile Antalya, yüzde 0,11 ile Muğla, yüzde 0,09 ile İstanbul yer aldı.

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