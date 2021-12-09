  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluşacak
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'dan yeni rekor Borsa İstanbul'dan yeni rekor Sonraki Haber › Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek pay İstanbul'un Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan en yüksek pay İstanbul'un

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluşacak

09.12.2021 - 11:55 | Son Güncelleme :
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati iş dünyası ile buluşacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, cumartesi günü İstanbul'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri için geldiği TBMM'de, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bakan Nebati, "Hafta sonu iş dünyasıyla mı buluşacaksınız?" sorusu üzerine, "Evet, cumartesi günü inşallah" diye cevap verdi.

Bakan Nebati'nin İstanbul'da gerçekleştireceği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.031 Değişim: 1,34% Hacim : 51.241 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.053
Açılış: 2.010
13,7744 Değişim: 0,64%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,8346
Açılış: 13,6873
15,5697 Değişim: 0,13%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6710
Açılış: 15,5498
786,14 Değişim: 0,17%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.