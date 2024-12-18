×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Galataport’un yüzde 49’u bankalara geçti

Güncelleme Tarihi:

#Doğuş Grubu#Galataport#KAP
Galataport’un yüzde 49’u bankalara geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 04:00

Doğuş Grubu tarafından inşa edilip işletilen Galataport ile ilgili, kredi veren bankalardan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama geldi.

Haberin Devamı

Doğuş Grubu’na verilen kredi için yeniden yapılandırmaya gidilirken, Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49’unu kredi veren bankalara devredildi. Garanti BBVA tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12.28’ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklendiği ifade edildi. Yapı Kredi’den yapılan ayrı açıklamada da yüzde 13.2’lik sermayenin devrinin beklendiği belirtildi. İş Bankası ise yüzde 7.18 payı devralmayı beklediğini açıkladı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası da, KAP bildirisinde “Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 5.23’üne tekabül eden payların 2024 sonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuya duyurulacaktır” bilgilerine yer verdi.

Öte yandan, Galataport 2021’de açıldığından bu yana beklenen geliri ve nakit akışını sağlamayı başaramamıştı. Ekim ayında Doğuş Holding, Galataport için alınan ancak ödenmeyen 1.02 milyar Euro (yaklaşık 1.1 milyar dolar) tutarındaki kredi konusunda bankalarla müzakere yürütüyordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğuş Grubu#Galataport#KAP

BAKMADAN GEÇME!