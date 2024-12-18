Galataport’un yüzde 49’u bankalara geçti

Haberin Devamı

Doğuş Grubu’na verilen kredi için yeniden yapılandırmaya gidilirken, Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49’unu kredi veren bankalara devredildi. Garanti BBVA tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12.28’ine tekabül eden payların 2024 yılsonuna kadar devralınması beklendiği ifade edildi. Yapı Kredi’den yapılan ayrı açıklamada da yüzde 13.2’lik sermayenin devrinin beklendiği belirtildi. İş Bankası ise yüzde 7.18 payı devralmayı beklediğini açıkladı. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası da, KAP bildirisinde “Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 5.23’üne tekabül eden payların 2024 sonuna kadar devralınması beklenmekte olup, konuya ilişkin gelişmeler kamuya duyurulacaktır” bilgilerine yer verdi.

Öte yandan, Galataport 2021’de açıldığından bu yana beklenen geliri ve nakit akışını sağlamayı başaramamıştı. Ekim ayında Doğuş Holding, Galataport için alınan ancak ödenmeyen 1.02 milyar Euro (yaklaşık 1.1 milyar dolar) tutarındaki kredi konusunda bankalarla müzakere yürütüyordu.