Gabar’ın katkısı 2 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında ürettiği petrolden, bu petrolün yarattığı ekonomik değere; Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye’nin alacağı rolden vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturasına kadar çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

Dün akşam CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Bakan Bayraktar, Gabar’daki petrol üretiminin ekonomiye yıllık bazda 2 milyar dolarlık katkı sağladığını ifade etti. “Bunu, bir fabrika olarak düşünün. Buraya yatırımımızı yaptık. İşin boyutu çok büyük. Söz konusu 2 milyar dolar içerde kalıyor, dışarı vermiyoruz. Hem ekonomik hem de sosyal katkı sağlıyor. Ayrıca 3 bini aşkın kişiye de istihdam sağlıyor Gabar petrolü. Çoğunluğu o bölgenin insanları. Çevre illerden gelenler de var” dedi.

“Temel hareket noktamız şu; Türkiye’yi enerjide bağımsız kılabilmek” diyen Bayraktar, “Bunun için günde 1 milyon varil petrol üretmemiz lazım. Bunu Türkiye’de üretmeyebiliriz. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinden olan Fransız Total şirketi, Fransa’da 1 varil petrol üretmiyor. Ama 2.6 milyon varillik üretimi var. Irak’ta Azerbaycan’da bizim üretimimiz var. 40 bin varil üretiyoruz. Bunu artırmamız gerekiyor. Somali’ye gidiyoruz. Libya’da arıyoruz. Enerji diplomasisini artırıyoruz” diye konuştu.

‘GÜNDE 170 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ’

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre Türkiye, yurtiçinde ve yurtdışında günlük toplam 170 bin varil petrol üretiyor. Bu petrolün 71 bininin Gabar’da üretildiği bilgisini veren Bakan Bayraktar, bu üretimde her yıl yeni rekorların kırıldığını ifade etti. “Türkiye her gün 140 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyuyor. Her gün 1 milyon varil üzerinde petrole ihtiyacı var” diyen Bayraktar, “İzleyeceğimiz stratejiyi 2016-2017 yılında açıklamıştık. ‘Gidilmedik ve aranmadık hiçbir yer bırakmayacağız’ dedik. 35 bin varilden 71 bin varile geldik. Gabar’daki keşifte 100 bin varile çıkacağımızı düşünüyoruz. İki kat büyük büyüme sağladık ama Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla. Aramalarımıza devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ GAZI 3 MİLYON HANEYE ULAŞTI

Bayraktar, Türkiye’nin Karadeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Sakarya Gaz Sahası’nda günlük 7 milyon metreküp üretime ulaştıklarını, 3 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Karadeniz’den karşılandığını açıklayan Bayraktar, Çanakkale’de hazırlanan yüzer üretim tesisinin 2026’da devreye girmesiyle günlük üretimi 20 milyon metreküpe çıkartacaklarını söyledi. Bayraktar, 2028’de Karadeniz’deki üretimle Türkiye’deki tüm konutların doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceklerini ifade etti.

“Biz kendi gemilerimizle yaptığımız sondajlarda geçmiş dönemlerde uluslararası ortaklıklarla yaptığımız sondaj maliyetlerini yüzde 80-90 azalttık” diyen Bayraktar, şöyle devam etti: “Sakarya’da keşif ve üretim yaptığımız saha karadan 170 km uzaklıkta. Deniz derinliği 2 bin 100 metre. Deniz tavanına geldikten sonra 3 bin metre daha sondaj yapıyoruz. Oradaki doğalgazı çıkarıyoruz. Oradan Filyos’a oradan da evlere gidiyor gazımız. Bu anlamda çok zor bir iş. Yüzer platformu Türkiye’ye getirdik. Çanakkale’de duruyor. Mayısta Filyos’a götüreceğiz. 1-2 ay içerisinde 9,5 milyon metreküpe çıkacağımız FAZ-1’i bitireceğiz. FAZ-2’de de 20 milyon metreküpe çıkacağız. Yüzer platformla bunu yapacağız. Borularımızı Karadeniz’in tabanına döşemeye başladık ikinci faz için.”

İLK ÇEYREKTE ZAM YOK

Bayraktar, bu yılın ilk çeyreğinde yani ilk 3 aylık dönemde elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını işaret etti. Vatandaşa sağlanan elektrik ve doğalgaz tüketim desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Bayraktar, “Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz. Makro dengelere bakmamız lazım” dedi.

1 YIL İÇİNDE SURİYE’YE DOĞALGAZ İHRACI PLANI

Suriye’nin altyapısı için BM’nin yaptığı bir çalışmaya atıfta bulunan Bakan Bayraktar, söz konusu altyapı çalışmaları için 500 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Halihazırda Suriye’de ihtiyaçları tespit etmek üzere giden ekiplerin verecekleri bilgiler ışığında işe koyulacaklarını belirten Bayraktar, “Suriye’ye 1 sene içinde doğal gaz ihraç edebiliriz” dedi.

Özel sektörün de devrede olduğu bir süreçten bahsettiğini ifade eden Bayraktar, şöyle devam etti: “Halep’te elektrik yok. Orada tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Önümüzdeki 6 ayda Halep’i rahatlatabiliriz bu konuda. Halep’teki elektrik için ihtiyaç olan doğalgaz verilebilir. Özel sektörü işin içerisine sokmaya çalışıyoruz. Halep’ten sonra doğalgaz boru hatları var. Halep’e ulaşmak önemli. Halep’e ulaştıktan sonra güneye Şam’a doğru rahat gidebilirsiniz. Uluslararası finansman buraya gelebilir. Özel sektör bu finansmanı bulduğu zaman uzun dönemli imtiyazlarla harekete geçebilir. Yeni santrale ihtiyacımız var. 20-25 yıl elektrik alım garantisiyle yapılabilir. Ödemeyi Suriye yapacak. Şuan dizel jeneratörle elektrik sağlıyorlar. Bundan daha uygun modeller üzerinde duruyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz.”

SURİYE’YE ZİYARET PLANI

Bakan Bayraktar, Suriye’nin enerji altyapısındaki eksikliklerin tespit edilebilmesinin oradaki yaşamın normalleşmesi için önemli olduğunu; bunun da Suriyelilerin ülkelerine gönüllü olarak geri dönebilmesinde belirleyici olacağının altını çizdi. “Suriye’de çalışarak kısa orta uzun bir planlama için bir heyeti göndermiştik. Bu hafta yine bir heyeti gönderdik” diyen Bayraktar, “Orada muhataplarımız netleştikten sonra biz de ziyaret edeceğiz” diye konuştu.