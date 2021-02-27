G20 Ekonomi ve Maliye Bakanlarından 'küresel iş birliği çağrısı' | Ekonomi Haberleri

G20 Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu sağlık krizi ve ekonomik krize karşı küresel iş birliği çağrısı yaptı.

G20 ülkelerinin Ekonomi ve Maliye Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Kovid-19'un yol açtığı sağlık krizi ve ekonomik krizden hızlı şekilde çıkışın görüşüldüğü toplantının ardından, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco basın toplantısı düzenledi. Franco, verimli bir toplantı yaptıklarını, "çok taraflılık" yaklaşımının desteklendiğini ifade etti.

G20'den mevkidaşlarıyla ilk oturumda, salgın sonrasında güçlü ve sağlam toparlanma için küresel ekonomi ve politikalara odaklandıklarını belirten Franco, "İyileşme kırılgan. Küresel zorluklar karşısında koordinasyona ihtiyaç var." dedi.

Şimdiye kadar ekonomileri ayakta tutmak için benzeri görülmemiş çabalar gösterilse de ekonomik koşulların zorlu olmaya devam ettiğini dile getiren Franco, ekonomileri yeniden başlatmaya gerek olup olmadığını görmek için bu durumu izlemeleri gerektiğini söyledi.

"Pandemi, hem ülkelerin içinde hem de ülkeler arasındaki eşitsizlikleri genişletti." diyen İtalyan bakan, "en çok acı çekenler" olarak tanımladığı kadınların ve gençlerin ihtiyaçlarını ele almaya başlayarak bunun hızla bir an önce tersine çevrilmesi gerektiğini kaydetti.

Daniele Franco, G20 olarak bazı Afrika ülkelerinin Kovid-19 aşılamasında geride kalmasının yarattığı riskten derin endişe duyduklarını ifade etti.

Franco, G20 bakanlarının bu toplantıyı, daha yeşil, daha kapsayıcı ve daha eşitlikçi bir kalkınma modeli tasarlama fırsatı olarak gördüğünü söyledi.

DİJİTAL ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSU

İnternet üzerinden hizmet veren büyük dijital şirketlerin vergilendirilmesi konusunun da toplantıda değerlendirildiğini aktaran Franco, pek çok ülkenin, çok uluslu internet şirketlerinin asgari oranda vergilendirilmesine yönelik küresel bir anlaşmadan yana olduklarını ancak bu noktada "şeytanın ayrıntılarda belli olacağını" ifade etti.

ABD'nin dijital vergilere yönelik açılımının önemli olduğunu vurgulayan Franco, "Dijital vergilerle ilgili olarak küresel bir anlaşma için 2021 ortası belirlenmişti. Temmuzda Venedik'te yapacağımız toplantıda bir anlaşma yapmayı ümit ediyoruz. Bunun çok önemli yansımaları olur." diye konuştu.

G20 İtalya Dönem Başkanlığının toplantıya ilişkin yazılı açıklamasında da "Üyeler, ortak öncelikler ve çok taraflı bir yaklaşımdan başlayarak mevcut küresel zorlukları ele almak için uluslararası koordinasyonu güçlendirme üzerinde hemfikirler." ifadesi kullanıldı.

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