‹ Önceki Haber Alüminyum sektöründen 1,7 milyar dolarlık ihracat Alüminyum sektöründen 1,7 milyar dolarlık ihracat Sonraki Haber › Rusya'dan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı' Rusya'dan şoklara karşı 'dolarsızlaşma kalkanı'

Fransa'dan Google'a milyonlarca Euro ceza

07.06.2021 - 14:39
Fransa'dan Google'a milyonlarca Euro ceza | Ekonomi Haberleri

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon Euro para cezası verdi.

 

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

##$HABER_1470176$##

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti. Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.447 Değişim: 0,99% Hacim : 14.261 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.433 07.06.2021 Yüksek 1.451
Açılış: 1.434
8,6307 Değişim: -0,42%
Düşük 8,5973 07.06.2021 Yüksek 8,6912
Açılış: 8,6668
10,5287 Değişim: -0,20%
Düşük 10,4605 07.06.2021 Yüksek 10,5685
Açılış: 10,5501
525,93 Değişim: -0,20%
Düşük 521,17 07.06.2021 Yüksek 527,83
Açılış: 526,99
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.