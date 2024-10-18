Fransa Merkez Bankası Başkanı'ndan ECB'ye uyarı

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Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun önümüzdeki yıl ECB'nin %2'lik hedefini aşma konusunda olduğu kadar, kalıcı olarak hedefin altında kalma riskine karşı da dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Villeroy "Benim gözümde yön net - kısıtlayıcı para politikamızı uygun bir şekilde azaltmaya devam etmeliyiz. Ancak hız, çevik bir pragmatizm tarafından yönlendirilmelidir. Belirsiz bir uluslararası ortamda, önümüzdeki toplantılar için tam bir opsiyonelliğe sahibiz" dedi.

Dün ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e indirdi. Böylece ECB üst üste ikinci kez faiz indirmiş oldu. Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.