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Fransa Merkez Bankası Başkanı'ndan ECB'ye uyarı

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#ECB#Merkez Bankası#Enflasyon
Fransa Merkez Bankası Başkanından ECBye uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 13:26

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşamama riskinin yanında artık hedefin altına düşme riskinin de olduğunu açıkladı.

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Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, enflasyonun önümüzdeki yıl ECB'nin %2'lik hedefini aşma konusunda olduğu kadar, kalıcı olarak hedefin altında kalma riskine karşı da dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Villeroy "Benim gözümde yön net - kısıtlayıcı para politikamızı uygun bir şekilde azaltmaya devam etmeliyiz. Ancak hız, çevik bir pragmatizm tarafından yönlendirilmelidir. Belirsiz bir uluslararası ortamda, önümüzdeki toplantılar için tam bir opsiyonelliğe sahibiz" dedi.

Dün ECB mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25'e indirdi. Böylece ECB üst üste ikinci kez faiz indirmiş oldu.  Banka refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini de 25 baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 3,65’e indirdi.

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#ECB#Merkez Bankası#Enflasyon

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