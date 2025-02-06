Forever 21 iflasın eşiğinde

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Forever 21, işlerini düzeltmek için ikinci bir iflas başvurusunu da içerebilecek birçok seçeneği değerlendiriyor.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, şirketin kârlı kiralamalar için alıcı bulmaya odaklandığını söyledi. Bu da başarısız olursa, 11'inci bölüme geçileceğini, ancak görüşmelerin devam ettiğini ve nihai bir karar verilmediğini de sözlerine eklediler.



Bazı kişiler, Forever 21'in yeniden yapılandırma yardımı için BRG ile çalıştığını söyledi. BRG yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Şirket sözcüsü e-postayla yaptığı açıklamada, “Daha önce de duyurulduğu üzere, Catalyst Brands Forever 21'in operasyonları için bir dizi stratejik seçeneği araştırıyor ve mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için özenle çalışıyoruz” dedi.



Forever 21'in yanı sıra Lucky Brand, Eddie Bauer, Aeropostale ve Brooks Brothers gibi moda markalarının işletmecisi olan Sparc Group, Ocak ayında JCPenney ile birleşerek Catalyst Brands adında yeni bir şirket kurmuştu. Authentic Brands Group, Şubat 2020'de Forever 21 markasını iflastan satın almış ve Sparc Group'a lisanslamıştı.



Wall Street Journal ilk olarak şirketin iflas başvurusunda bulunmayı düşündüğünü bildirdi.