Fon devi Vanguard'a 'yeşil aklama' cezası

Haberin Devamı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, Vanguard Investments Australia'nın bazı hisse senetleri ve tahvillerin fosil yakıtlar gibi çevreye zararlı sektörlerden hariç tutmak için seçildiğini iddia ettiğini belirtti. Ancak ülkenin federal mahkemesi, şirketin çevreye duyarlı faaliyetler için ayırdığını açıkladığı yaklaşık 700 milyon dolarlık fonun yaklaşık dörtte üçünün uygun şekilde harcanmadığına karar verdi. AFP'nin haberine göre mahkeme, bunların arasında termik kömürün taşınması veya keşfinden gelir elde eden fosil yakıt şirketlerinin de bulunduğunu tespit etti. Mahkeme bu hareketlerin 'yeşil aklama' adı verilen bir suç kapsamına girdiğine hükmetti.

YEŞİL AKLAMA NEDİR?

Yeşil aklama bir kuruluşun ürünlerini, hedeflerini veya politikalarını kamuoyuna yanıltıcı reklam ve PR ile çevre dostu olduğuna ikna etmeye ve bundan fayda sağlamaya deniliyor. Şirketlerin çevreye duyarlı gibi görünen faaliyetlerde bulunup çevreye zararlı unsurlara çok daha fazla para harcaması da yeşil aklama kapsamına giriyor. Avustralyalı yetkililer, Vanguard'a 8,9 milyon dolarlık cezanın ülkede "yeşil aklama faaliyetleri nedeniyle bugüne kadar verilen en yüksek ceza" olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, "Bu önemli bir karardır ve verilen ceza, yeşil aklama davranışları için bugüne kadar verilen en yüksek ceza. Vanguard, bu fonların, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere belirli sektörlerde önemli iş faaliyetleri olan tahvil ihraççılarını hariç tutmak için taranacağı yönünde yatırımcıları yanılttığını kabul etti. ancak durum her zaman böyle değildi." dedi.

Vanguard Investments Australia, mahkeme kararını kabul ettiğini ve kasıtsız hatalar için özür dilediğini duyurdu. Vanguard grubu dünyanın en büyük yatırım yönetim şirketlerinden biridir.