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Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangisi oldu?

03.01.2022 - 11:38
Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangisi oldu? | Ekonomi Haberleri

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 29,47 düşüşle karnabahar oldu.

 

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık ayında zam şampiyonu yüzde 64,48 ile yazım ve çizim kağıtları oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 29,47 düşüşle karnabahar oldu.

En çok fiyat artışı yaşanan ürünler, "Yazım ve çizim kağıtları yüzde 64,48, patlıcan yüzde 59, salatalık yüzde 49,76, buğday unu yüzde 44,08, margarin yüzde 43,87, otomobil (benzinli) yüzde 38,39, otomobil (dizel) yüzde 35,49, oyun konsolu yüzde 35,07, elektrikli süpürge yüzde 33,64, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 32,54, ankastre mikrodalga fırın yüzde yüzde 30,10, tahin helvası yüzde 29,07, mücevher (altın) yüzde 28,52, patates yüzde 28,38, hazır sütlü tatlılar yüzde 28,25, kombi yüzde 28,07, yoğurt yüzde 27,82, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)yüzde 27,45,kahve yüzde 27,27, süt yüzde 25,68" olarak gerçekleşti.

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En çok ucuzlayanlar ise "karnabahar yüzde 29,47, portakal yüzde 16,32, kıvırcık yüzde 10,27, kırmızı turp yüzde 8,02, ayva yüzde 7,33, limon yüzde 5,62, kırmızı lahana yüzde 4,91, domates yüzde 4,88, ıspanak yüzde 4,53, kivi yüzde 4,39, kabak yüzde 3,63, pırasa yüzde 2,21, havuç yüzde 0,62, spor müsabakalarına giriş ücreti yüzde 0,42" oldu.


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