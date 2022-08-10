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Fiyat İstikrarı Komitesi'nden enflasyon mesajı

10.08.2022 - 08:47
Fiyat İstikrarı Komitesi'nden enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin altıncı toplantısının ardından açıklama geldi.. Toplantı sonrasında "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısında güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dâhilinde gelinen son durum değerlendirilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin altıncı toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında dün gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda güncel enflasyon gelişmeleri ve son dönemde enflasyona etki eden unsurlar ele alınırken, başta gıda ürünlerinde olmak üzere arz güvenliğini güçlendirilen stratejik ürünlere yönelik çalışmalar ve konut piyasasına yönelik alınan tedbirler dâhilinde gelinen son durum değerlendirildi.

Komite, önümüzdeki ekim dönemine yönelik tarımsal ürünlerin temel girdilerde arz-talep dengesinin sağlanmasına; konut piyasasında fiyat mekanizmasını bozan adımlara karşı alınabilecek tedbirler üzerinde çalışılmasına; ayrıca Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında ithalata bağımlılığı azaltıcı yatırımlara hız vermek ve üretim, ihracat ile istihdamı artırmak amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik adımların atılmasına karar verdi.


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