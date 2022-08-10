Yılın ilk yarısında 20.2 milyar gelir | Ekonomi Haberleri

Türk Telekom, 2022 yılı ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirlerini 2021’in ilk yarısına göre yüzde 28.1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL’ye ulaşan şirket, FAVÖK’ünü 2022’nin ilk yarısında 8 milyar 519 milyon TL’ye yükseltti. Türk Telekom’un yılın ilk yarısındaki konsolide net kârı ise 1 milyar 953 milyon TL oldu.

Şirket, 2022’nin ilk altı aylık döneminde toplam 3 milyar 955 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Sabit genişbant abone sayısını ilk yarı sonu itibarıyla 14.6 milyona yükselten şirketin fiber abone sayısı ise 2022’nin ilk yarısında 10.7 milyona ulaştı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik temelinde sağlıklı büyüme kaydederken riskleri azaltmaya odaklanarak, planlarımızı hayata geçirdik. Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılı için yatırım öngörümüzü de 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik.”

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