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Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor

27.12.2021 - 17:48
Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor | Ekonomi Haberleri

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yarın yapılacak.

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı yarın yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının ana gündemi enflasyon gelişmeleri ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edilebiliyor.

KOMİTE’NİN GÖREVLERİ

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.


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