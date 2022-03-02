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Fiyat İstikrarı Komitesi’de enflasyon ve Ukrayna görüşüldü

02.03.2022 - 09:58
Fiyat İstikrarı Komitesi’de enflasyon ve Ukrayna görüşüldü | Ekonomi Haberleri

Bakan Nebati başkanlığından Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısına ilişkin, "Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısı 1 Mart’ta gerçekleşti. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri detaylıca değerlendirildiği, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye’deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alındığı belirtildi. Ayrıca, mezkûr durumun başta enerji fiyatları olmak üzere diğer emtia fiyatları ile küresel lojistik maliyetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Komite tarafından alınan kararlar ise şu şekilde sıralandı: “ Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine, Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına, Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına, Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,  başta enerji olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına, Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir.” 

Ayrıca konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Fiyat İstikrarı Komitesi 3. toplantımızı gerçekleştirdik. Son dönemde uluslararası alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek bu gelişmelerin enflasyon üzerindeki olası risklerini detaylıca ele aldık” ifadelerine yer verdi.    


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