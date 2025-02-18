Fitch'ten Türk bankaları değerlendirmesi

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Fitch Ratings, Türkiye'nin faaliyet ortamındaki (OE) ve ülkenin döviz rezervleri pozisyonundaki iyileşmelerin devam etmesinin, ülke notu yükseltilmese bile Türk bankalarının kredi notları üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini söyledi.

Fitch, Türk bankaları için Eylül 2024'te yukarı yönlü revize ettiği 'b+'/pozitif OE notu, manşet enflasyonun daha da düşmesi ve dış kırılganlıkların azalmasıyla Türkiye'nin makroekonomik ve finansal istikrarındaki iyileşmeleri yansıtmakta olduğunu, ancak, azalmakla birlikte halen yüksek seyreden enflasyon ve bankacılık sektörünün dolarizasyonu ile kredi tavanları ve yüksek zorunlu karşılıklar gibi bankaların faaliyetlerini kısıtlamaya devam eden düzenlemeler nedeniyle not, ülke notunun (BB-/Stabil) halen bir kademe altında bulunduğunu bildirdi.

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Bu baskıların daha da hafiflemesi ve politika normalleşmesinin devam etmesi halinde, notu ülke notu ile uyumlu hale getirmesinin yolunun açabileceğini belirten Fitch. Türk bankaları üzerindeki kârlılık baskılarının, düşen TL faiz oranları sayesinde marjların genişlemesiyle önümüzdeki birkaç ay içinde hafiflemesini beklediklerini vurguladı.

Fitch, Bu iyileşme, yüksek zorunlu karşılıkların, kredi büyüme sınırlarının ve işletme giderleri üzerindeki enflasyonist baskının olumsuz etkilerini dengeleyecektir. Aktif kalitesi, yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle sorunlu kredi girişlerinin kademeli olarak artmasıyla bir miktar baskı altında kalacaktır" dedi.

Türk bankaları üzerindeki kârlılık baskılarının, düşen TL faiz oranları sayesinde marjların genişlemesiyle önümüzdeki birkaç ay içinde hafiflemesini beklediklerini ifade eden Fitch, "Bu iyileşme, yüksek zorunlu karşılıkların, kredi büyüme sınırlarının ve işletme giderleri üzerindeki enflasyonist baskının olumsuz etkilerini dengeleyecektir. Yavaşlayan ekonomik büyüme ve kredi mevsimselliği nedeniyle sorunlu kredi girişleri kademeli olarak artarken, aktif kalitesi bir miktar baskı altında kalmaya devam edecektir. Ancak bankalar, bazı bankalardaki serbest karşılıklar da dahil olmak üzere, genel olarak sağlam karşılık ayırma, kârlılık ve sermaye tamponları göz önüne alındığında, bunun etkisini absorbe edebileceklerdir" değerlendirmesini de yaptı..