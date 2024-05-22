  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fitch'ten Türk bankaları açıklaması
‹ Önceki Haber Girişimcilere 2 milyon lira destek Girişimcilere 2 milyon lira destek Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum

Fitch'ten Türk bankaları açıklaması

22.05.2024 - 17:24 | Son Güncelleme :
Fitch'ten Türk bankaları açıklaması | Ekonomi Haberleri

Fitch Ratings, Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihraçlarındaki artışın yatırımcı güveninin toparlandığına işaret ettiğini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının borçlanma kağıdı ihracındaki son artışın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin ekonomi politikalarıyla sektöre olan güvenini yeniden kazandığına işaret etti.

Fitch, "Arz fazlası belirtileri halihazırda sermaye benzeri borç ihraç maliyetlerini artırıyor, ancak piyasa erişimindeki önemli iyileşme bankalar için açık bir kredi olumlu" dedi

Haberin Devamı

Fitch,"Piyasa erişimindeki iyileşme, 2024 yılı başında Türk bankaları için yakın vadeli refinansman risklerinin azalacağı yönündeki beklentilerimizi güçlendirmektedir. Yatırımcılar, bu yıl ABD'nin olası faiz indirimleri öncesinde daha yüksek faiz oranlarını sabitleme fırsatını değerlendiriyor olabilir" değerlendirmesini yaptı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.793 Değişim: -0,98% Hacim : 123.366 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.786 23.05.2024 Yüksek 10.973
Açılış: 10.870
32,1906 Değişim: 0,03%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
34,8622 Değişim: 0,03%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0837
Açılış: 34,8528
2.414,34 Değişim: -1,92%
Düşük 2.412,89 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.