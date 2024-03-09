  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
‹ Önceki Haber ABD'de işsizlik yükseldi ABD'de işsizlik yükseldi

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

09.03.2024 - 01:34 | Son Güncelleme :
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. 

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güven artıyor. Ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar ile Orta Vadeli Program'ın uygulanması ile Türkiye ekonomisinin istikrarlı yükselişi devam ediyor. Yapılan mali ve parasal reformlar, uluslarası kuruluşların da takibine girdi. Güçlü büyümenin yanında artan döviz rezervleri, güçlü istihdam ve hızla büyüyen ihracat rakamları kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da olumlu değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de ekonomideki olumlu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"den B+"ya yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. 

Fitch, yaptığı açıklamada uygulanan politiklaanın dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığına dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinin hafiflediğini ve dış likidite risklerinin azaldığını belirten Fitch, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etti.

Son dakika haberi! Moody's Türkiye için not kararını açıkladı

MOODY'S VE S&P DE KREDİ GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P de Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltmişti. Moody's 13 Ocak 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

Haberin Devamı

Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceğini vurgulayan S&P "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" dedi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.155 Değişim: 1,12% Hacim : 122.880 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.024 08.03.2024 Yüksek 9.174
Açılış: 9.084
31,9088 Değişim: 0,29%
Düşük 31,7696 08.03.2024 Yüksek 32,0222
Açılış: 31,8177
34,9834 Değişim: -0,05%
Düşük 34,6579 08.03.2024 Yüksek 35,2099
Açılış: 34,9992
2.235,19 Değişim: 1,27%
Düşük 2.204,96 08.03.2024 Yüksek 2.253,06
Açılış: 2.207,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.