Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güven artıyor. Ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımlar ile Orta Vadeli Program'ın uygulanması ile Türkiye ekonomisinin istikrarlı yükselişi devam ediyor. Yapılan mali ve parasal reformlar, uluslarası kuruluşların da takibine girdi. Güçlü büyümenin yanında artan döviz rezervleri, güçlü istihdam ve hızla büyüyen ihracat rakamları kredi derecelendirme kuruluşları tarafından da olumlu değerlendiriliyor.

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Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de ekonomideki olumlu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "B"den B+"ya yükseltti. Fitch, Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch, yaptığı açıklamada uygulanan politiklaanın dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığına dikkat çekti. Enflasyon beklentilerinin hafiflediğini ve dış likidite risklerinin azaldığını belirten Fitch, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etti.

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MOODY'S VE S&P DE KREDİ GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve S&P de Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltmişti. Moody's 13 Ocak 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

S&P Global ayrıca, Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını "B" olarak teyit etti.

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Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi halinde kredi notunun da yükseltilebileceğini vurgulayan S&P "Türkiye'nin ödemeler dengesi daha da iyileşerek daha hızlı döviz rezervi birikimine yol açarsa ve önümüzdeki 12 ay içinde dolarizasyonda bir azalma görürsek, uzun vadeli ülke notunu bir kademe artırabiliriz" dedi.

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