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Fitch Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti

14.06.2022 - 08:33
Fitch Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Fitch, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için büyüme tahminlerini yükseltti. Fitch, 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 2.4'ten yüzde 4.5'e çıkardı. Böylece tahmin yüzde 87.5 oranında artış yaşamış oldu.

Fitch Ratings, beklentilerden daha güçlü gelen 2022 ilk çeyrek büyüme verilerinin ardından Türkiye, Brezilya, Güney Afrika ve Polonya için 2022 yılının tamamına yönelik büyüme tahminlerini yükseltti.

Fitch dün yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Haziran 2022 raporunda, küresel ekonomi için 2022 yılı büyüme tahminini, Çin ve gelişmiş ekonomilerdeki zayıf görünümü yansıtacak şekilde yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a indirirken, Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 4,5'e çıkardı.

2022 büyüme tahminini yukarı yönlü revize edilmesine neden olarak ilk çeyrekte yüzde 1,3'lük daralma beklentisine rağmen Türk ekonomisinin net ticaretteki artışın etkisi ile yüzde 1,2 büyümesini gösteren Fitch, Türkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini ise aşağı yönlü revize etti. 

Küresel ekonomi için 2022 yılı büyüme tahminini Mart 2022 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yaptığı tahmine göre 0,6 puan düşürerek yüzde 2,9'a indiren Fitch, büyüme tahminlerinde en büyük revizyonu Çin için yaptı. Çin ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4,8'den yüzde 3,7'ye indirdi. ABD ekonomisi için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a çeken Fitch, Euro Bölgesi için büyüme tahminini de yüzde 3,0'dan 2,6'ya düşürdü. 

Fitch, küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya revize etti.

Çin hariç gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 2,5 olarak koruyan Fitch, Brezilya için büyüme beklentisini yüzde 0,5'ten yüzde 1,4'e, Güney Afrika için yüzde 1,7'den yüzde 2,3'e ve Polonya için yüzde 3,3'ten yüzde 5,2'ye çıkardı. Hindistan için beklentisini yüzde 8,5'ten yüzde 7,8'e indirdi.


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