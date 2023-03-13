First Republic Bank hisselerinde sert hareket | Ekonomi Haberleri

ABD'li bankalardaki batma serüveni hisselere satış getiriyor. ABD borsalarında seans öncesi işlemlerde First Republic Bank hisseleri yüzde 64 oranında geriledi.

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasıyla birlikte bankacılık üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. İflasların olumsuz etkileri nedeniyle First Republic Bank hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 64 düşüş kaydetti.

Bankanın hissesi Cuma günü de yüzde 50 oranında düşmüştü.

"FİNANSAL POZİSYON GÜÇLENDİ"

Bankanın yaptığı açıklamaya göre, JP Morgan Chase ve Fed'den sağlanan ek likiditeyle birlikte finansal pozisyon daha güçlendi denilmişti.

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