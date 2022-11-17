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Fındık savaşında soruşturma aşaması

17.11.2022 - 09:15 | Son Güncelleme :
Fındık savaşında soruşturma aşaması | Ekonomi Haberleri

Rekabet Kurumu, İtalyan firması Ferrero’ya soruşturma açma kararı aldı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleriyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Kurumdan edinilen bilgiye göre de soruşturma sürecinde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin, fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı, fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte bulunup bulunmadığı, fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı, sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları olup olmadığı incelenecek. İnceleme, büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.

Ağustos ayında Hürriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İtalyan firması Ferrero’ya karşı girişimlerimlerde bulunacağını ve fındık için savaşacağını söylemişti. Güler, o dönem bu şirketin fındık üreticisinin elindeki fındığı ucuza kapattığını ve piyasada tekel oluşturduğunu dile getirmişti.


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