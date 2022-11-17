TPAO’dan kiralık narenciye bahçesi | Ekonomi Haberleri

Türkiye’nin verimli toprakları arasında yer alan Hatay’ın Dörtyol ilçesinde binlerce zeytin, mandalina, portakal, okaliptus gibi ağaçları içinde barındıran, denize nazır devasa bahçe ile çevresindeki tarım arazileri için kiralama ihalesine çıkıldı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Dörtyol’da bulunan narenciye ve meyve bahçeleri ile tarım arazileri için kiralama ihalesi açtı. 38 parsel içinde en büyüğünü Yeniyurt’ta bulunan ve 2 bin 111 dönüm büyüklüğünde olan, içinde 4 bin 549 adet mandalina, 2 bin 84 adet zeytin, 888 adet okaliptus ile portakal, limon, greyfurt, dut gibi meyvelerin yer aldığı parsel oluşturuldu. Söz konusu arazinin yıllık kira bedeli 1 milyon 760 bin 150 olarak belirlendi.

ATATÜRK EVİ’NE KOMŞU

İlanda kiralama süresine ilişkin bilgi yer almazken yıllık kiralama bedeli en yüksek yer, Yeniyurt’ta bulunan, tapu kayıtlarında 2 bin 662 dönüm görülen ancak ihale ilanında 2 bin 111 dönümü için kiralamaya çıkılan bahçe oldu. Atatürk’ün, 1926 ve 1931’de Dörtyol’a gittiğinde, Hatay’ın anavatana katılma projesini hazırlayıp ikamet ettiği yer olan Atatürk Evi ve at çiftçliğine de komşu olan devasa büyüklükteki meyve bahçesinin bir diğer komşusu ise Yeniyurt Belediyesi Aile Plajı. Bahçenin içinde 4 bin 549 adet mandalina, 2 bin 84 zeytin, 888 okoliptus, 136 portakal, 60 söğüt, 51 greyfurt, 40 nar, 21 dut, 4 elma ve 1 yenidünya ağacının bulunurken, yıllık muhammen kira bedeli 1 milyon 760 bin 150 lira olarak belirlendi. Bahçenin hemen bitişiğinde bulunan, Yeşilköy Mahallesi sınırları içinde yer almakla birlikte büyük mehve bahçesine komşu olan parsel de kiralanan tarım arazileri içinde dikkat çekti. Yaklaşık 31 dönüm olan ve içinde ağaç bulunmayan bu arazi için belirlenen kira bedeli ise yıllık 15 bin 375 TL oldu.

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