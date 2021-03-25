‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Merkez Bankası rezervleri 93.16 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 93.16 milyar dolar oldu

Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi

25.03.2021 - 15:21
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, martta bir önceki aya göre, 16,4 puan artarak 134,9 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, FHGE, martta bir önceki aya kıyasla 16,4 puan artarak 134,9 seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'ye artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentiler de güçlenerek devam etti.

Öte yandan, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan seyir güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16,4 ve 20,9 puanlık artış, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 20,3 puanlık azalış oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: -1,38% Hacim : 27.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 25.03.2021 Yüksek 1.433
Açılış: 1.417
7,9303 Değişim: 0,12%
Düşük 7,8757 25.03.2021 Yüksek 7,9973
Açılış: 7,921
9,3843 Değişim: -0,01%
Düşük 9,3073 25.03.2021 Yüksek 9,5060
Açılış: 9,3849
441,37 Değişim: -0,10%
Düşük 439,13 25.03.2021 Yüksek 447,85
Açılış: 441,79
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.