Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 25 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,91 seviyesinde işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,8453 en yüksek 8,0440 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1değer kaybıyla 7,9346'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,9140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 9,3860'tan, sterlin/TL de yüzde 0,6 değer kaybıyla 10,8480'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,6 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi bir önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1814 seviyesinde dengelendi.

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Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, tahvil piyasasının seyrinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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