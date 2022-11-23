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Finansal hizmetler güven endeksi azaldı

23.11.2022 - 10:39 | Son Güncelleme :
Finansal hizmetler güven endeksi azaldı | Ekonomi Haberleri

2022 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,6 puan azalarak 154,7 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Kasım ayı Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi verisini açıkladı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2022 yılı Kasım ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. 2022 yılı Kasım ayında FHGE, bir önceki aya göre 9,6 puan düşüş kaydederek 154,7 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıflayarak devam ettiği görüldü.

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İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi.

2022 yılı Kasım ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 10,0 ve 3,9 puanlık azalış olduğu, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 19,8 puanlık artış olduğu gözlendi.


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