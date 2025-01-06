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Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr görevinden ayrılacak

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#Fed#ABD Merkez Bankası#Trump
Fedin Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr görevinden ayrılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 21:57

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr'ın görevinden ayrılacağı bildirildi.

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Fed'den yapılan açıklamada, Barr'ın 28 Şubat veya bu görevi devralacak birinin onaylanması halinde daha erken bir tarihte denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevinden ayrılacağı kaydedildi.

Barr'ın, Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdüreceği belirtilen açıklamada, 19 Temmuz 2022'den bu yana denetimden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Barr'ın istifa mektubunu ABD Başkanı Joe Biden'a sunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Barr, denetimden sorumlu başkan yardımcılığı pozisyonun, Küresel Finansal Kriz sonrası Fed'in finansal sistem üzerindeki denetim ve düzenlemeleri için daha büyük bir sorumluluk, şeffaflık ve hesap verebilirlik oluşturmak amacıyla oluşturulduğunu anımsattı.

Barr, "Pozisyonla ilgili bir anlaşmazlık riski, misyonumuz için dikkat dağıtıcı olabilir. Mevcut ortamda, Amerikan halkına yönetim kurulu üyeliği görevinde daha etkili bir şekilde hizmet edebileceğime karar verdim." değerlendirmesinde bulundu.

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Barr'ın denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi Temmuz 2026'da sona erecekti.

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Barr'ın, Trump'ın kendisini olası bir görevden alma girişimine karşı seçeneklerini değerlendirmek üzere hukuki danışmanlık hizmeti aldığına dair haberler çıkmıştı.

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#Fed#ABD Merkez Bankası#Trump

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