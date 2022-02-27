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Fed'den 'Ukrayna - Rusya savaşı' açıklaması

27.02.2022 - 11:45
Fed'den 'Ukrayna - Rusya savaşı' açıklaması | Ekonomi Haberleri

St. Louis Fed Başkanı Bullard yaptığı açıklamada Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD ekonomisiyle ilgili açıklamada bulundu. Ukrayna - Rusya savaşının ABD ekonomisine büyük etkisi olmayacağını belirten Bullard aynı zamanda faizlerle ilgili de konuştu. 

Bullard savaşla ilgili, "ABD ekonomisi ile bağlantısı minimal düzeyde, bu nedenle doğrudan etkisini beklemem. Ancak elbette bu durumu yakından takip etmemiz gerekiyor" dedi. 

100 BAZ PUAN BEKLİYOR

St. Louis Federal Rezerv Bankası Başkanı James Bullard, 1 Temmuz'a kadar faiz oranlarını 1 puan artırmayı desteklemeye devam ettiğini belirtti. 

3 toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz artışının gerekli olduğunu dile getiren Bullard, Fed’in enflasyon konusunda yeterince hızlı harekete geçemediğini belirterek ikinci çeyrekte bilançonun küçültülmeye başlanacağını da ifade etti. 


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