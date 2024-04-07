Fed yöneticisinden flaş faiz mesajı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası yöneticilerinden Michelle Bowman, gerektiği takdirde ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım seçeneğinin masada olabileceğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Fed'in faiz oranını indirmeyi düşünmek için zamanı olmadığını söyledi. Bowman, ABD'de enflasyondaki gerilemenin durması halinde daha fazla faiz artırımının masada olabileceğini ifade etti.

Fed, faiz indirmek için ABD enflasyonunun yüzde 2'ye inmesi gerektiğini işaret etmişti. Bowman, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmeye devam etmesi muhtemel olsa da, "Henüz politika faizini düşürmenin uygun olduğu noktada değiliz ve enflasyona yönelik bir takım yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

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Bowman, işgücü piyasasındaki güçlenmenin devam etmesiyle birlikte enflasyonun daha fazla düşeceği yönündeki görünümünün hâlâ geçerli olduğunu söyledi ve "Bu gerçekleşirse, para politikasının aşırı kısıtlayıcı olmasını önlemek için federal fon oranının kademeli olarak düşürülmesi eninde sonunda uygun hale gelecektir." diye ekledi.

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