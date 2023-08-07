  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek?
‹ Önceki Haber UBS Group'tan istihdam planı UBS Group'tan istihdam planı Sonraki Haber › Bakan Bolat: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz Bakan Bolat: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz

Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek?

07.08.2023 - 12:39 | Son Güncelleme :
Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek? | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizleri yükseltmeye devam ederken New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranının gelecek yıl düşmeye başlamasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırma yöntemini tercih etti. Fed'in faiz artırımlarının ise sona yaklaştığı sinyali verilirken Eylül ayındaki faiz kararı gidişatı belirleyecek.

ABD ekonomisinde toparlanma emareleri görülmeye başlandı. İşsizlik düşerken enflasyon da gerilemeye başladı.

The New York Times'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyon düşüyorsa büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi gerekecektir" dedi.

Williams, faiz konusunda verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti. Enflasyondaki düşüşle birlikte işsizlik oranlarının artacağına değinen Williams yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini de söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.470 Değişim: 0,00% Hacim : 125.994 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.399 07.08.2023 Yüksek 7.494
Açılış: 7.435
27,0040 Değişim: 0,15%
Düşük 26,9263 08.08.2023 Yüksek 27,2445
Açılış: 26,9624
29,6992 Değişim: 0,05%
Düşük 29,6094 08.08.2023 Yüksek 30,1939
Açılış: 29,6843
1.678,65 Değişim: -0,09%
Düşük 1.673,71 08.08.2023 Yüksek 1.694,99
Açılış: 1.680,20
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.