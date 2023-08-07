Fed yöneticisi açıkladı! Faiz ne zaman düşecek? | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizleri yükseltmeye devam ederken New York Fed Başkanı John Williams, faiz oranının gelecek yıl düşmeye başlamasını bekliyor.

ABD Merkez Bankası Fed, enflasyonla mücadele etmek için faizleri artırma yöntemini tercih etti. Fed'in faiz artırımlarının ise sona yaklaştığı sinyali verilirken Eylül ayındaki faiz kararı gidişatı belirleyecek.

ABD ekonomisinde toparlanma emareleri görülmeye başlandı. İşsizlik düşerken enflasyon da gerilemeye başladı.

The New York Times'a konuşan New York Fed Başkanı John Williams, "Enflasyon düşüyorsa büyümekte olan bir ekonomiye uygun para politikası duruşunu sürdürmek ve enflasyonun yüzde 2 seviyelerine doğru ilerlemesi için önümüzdeki yıl faiz oranlarının buna uygun olarak düşürülmesi gerekecektir" dedi.

Williams, faiz konusunda verilerin izlenmesi gerektiğine işaret etti. Enflasyondaki düşüşle birlikte işsizlik oranlarının artacağına değinen Williams yüzde 4'ün üzerine çıkabileceğini de söyledi.

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