St.Louis Fed Başkanı Bullard, "Fed tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamalı" şeklinde değerlendirdi.

St.Louis Fed Başkanı James Bullard, geçen ay istihdam artışındaki yavaşlamaya rağmen, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) devasa tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlaması gerektiğini açıkladı.

ABD'de Ağustos ayı tarım dışı istihdam artışı 235 bin ile beklentilerden fazla yavaşlamıştı, İşsizlik ise yüzde 5.2 seviyesinde beklentilere paralel açıklanmıştı. Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın Ağustos ayında 728 bin artmasını bekliyorlardı.​

COVID-19 vakalarındaki yeniden artış nedeniyle eğlence ve konaklama sektöründe işe alımların durmasının ardından ABD'de istihdam Ağustos ayında yedi ayın en düşük seviyesine gerilese de, Bullard istihdam piyasasındaki toparlanmanın sekteye uğradığına dair endişeleri reddetti.

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Bullard Financial Times ile yaptığı söyleşide, "İşçilere çok fazla talep var ve işsizlere yönelik daha fazla iş olanağı bulunuyor" dedi.

Bullard, "İşçilere iş ayarlayıp, pandemiyi daha iyi kontrol altına alabilirsek, gelecek yıl kesinlikle çok güçlü istihdam piyasamız olacak gibi görünüyor" dedi.

Bullard, Ağustos ayı sonlarında, Fed'in varlık alımlarını yakında azaltmaya başlamasını ve bu süreci gelecek yılın ilk çeyreğine kadar tamamlamasını istediğini söylemişti.

Bullar Financial Times ile söyleşisinde, "Büyük resme göre, Fed varlık alımlarını bu yıl azaltmaya başlayacak ve gelecek yılın ilk yarısında bitirecek" dedi.

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