Fed, SVB'deki işlemleri inceleyecek | Ekonomi Haberleri

ABD'de bankacılık krizine neden olan Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin ardından Fed gözetim ve denetim konusunda bugüne kadar atılan adımları inceleme kararı aldı.

ABD Merkez Bankası Fed, Silicon Valley Bank'ın iflasında Fed Yönetim Kurulu ve San Francisco Fed'in atmış olduğu adımları inceleme kararı aldı.

Fed'in Baş Denetçi Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Silicon Valley Bank'ın batmasına ilişkin olarak bağımsız gözden geçirme yapılmaya başlandı.

Soruşturmanın 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

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