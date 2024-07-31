Fed kritik faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu. Fed, enflasyonun yüzde 2 hedefine gerileyene kadar faiz indirimi olmayacağını deklare etti.

Fed faiz oranlarını sabit tuttu ancak enflasyonun ABD merkez bankasının yüzde 2'lik hedefiyle uyumlu hale gelmeye devam etmesi nedeniyle Eylül ayındaki bir sonraki toplantıda borçlanma maliyetlerini düşürmenin kapısını açtı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gösterge gecelik faiz oranını yüzde 5,25-yüzde 5,50 aralığında tuttuğu iki günlük politika toplantısının sonunda yaptığı açıklamada, “Komite'nin %2'lik hedefine doğru bir miktar daha ilerleme kaydedildi” dedi, ancak aynı zamanda 5 Kasım ABD seçimlerine sadece yedi hafta kala 17-18 Eylül toplantısında faiz indirimi için zemin hazırladı. Faizin değiştirilmemesi kararı oybirliği ile alındı.

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Fed açıklamasında Eylül ayında bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmadı ve politika yapıcıların borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce hala “enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güvene” ihtiyaç duyduklarını tekrarladı.

Fed yetkilileri, para politikasını belirlerken izledikleri “siyaset değil veri” yaklaşımını zedeleyebilecek herhangi bir adımdan kaçınırken, son aylarda enflasyonda yaşanan istikrarlı düşüş, enflasyon savaşının sonuna yaklaşıldığı konusunda geniş bir mutabakat oluşmasına yol açtı.

Fed, enflasyonun artık sadece “bir miktar yüksek” olduğunu söyledi; bu, yükselen fiyatlara karşı verdiği savaşın büyük bölümünde kullandığı enflasyonun “yüksek” olduğu değerlendirmesinden önemli bir düşüş.

Buna ek olarak Fed, “enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli” olduğunu belirten ifadeyi kaldırdı ve yerine politika yapıcıların artık “Kongre'nin istikrarlı fiyatlarla tutarlı bir şekilde azami istihdamı sürdürme görevini içeren ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere karşı dikkatli” olduğunu kabul etti.

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ABD merkez bankacıları, para politikasının ekonomiyi etkileme süresini hesaba katmak için enflasyonun hedeflerine dönmesinden önce borçlanma maliyetlerini düşürmenin uygun olacağını söylediler.

Fed'in son politika açıklamasında belirttiğine göre, şu ana kadar ekonomi “sağlam bir hızda genişlemeye devam etti” ve “istihdam artışları ılımlı” olsa da, işsizlik oranı “düşük kalmaya devam ediyor.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

"SINIRLAYICI DURUŞ SÜRÜYOR"

İş gücü piyasası daha iyi bir dengeye geldi. Bize verilen tam istihdam ve fiyat istikrarı görevlerine yönelik risklere karşı dikkatliyiz. Para politikası sınırlayıcı duruşunu devam ettiriyor.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ ÇIPALANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Tüketici harcamalarında büyüme güçlü olmaya devam ediyor, ancak yavaşladı. Tüketici harcamalarında büyüme güçlü olmaya devam ediyor, ancak yavaşladı. İş gücü piyasası göstergeleri güçlü, ancak aşırı ısınmış değil. Enflasyon yüzde 2 hedefinin bir miktar üzerinde, ancak uzun vadeli beklentiler iyi çıpalanmış görünüyor.

"FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ENFLASYONA DAHA BÜYÜK GÜVEN GEREKLİ"

Son göstergeler ekonomisinin sağlam bir hızla büyümeye devam ettiğine işaret ediyorlar. Faiz indirimi için enflasyona daha büyük güven gerekli. İkinci çeyrek enflasyon rakamların enflasyonun yüzde 2 hedefine düşeceğine güvene katkı yaptı. Para politikası fiyat istikrarına ve enflasyon hedefine yönelik risklerle başa çıkmak için iyi konumlanmış.

"FAİZİ ERKEN İNDİRMEK ENFLASYONU TERSİNE ÇEVİREBİLİR"

Faizin çok erken indirmek, enflasyon konusunda sağlanan ilerlemeyi tersine çevirebilir. Gelecekteki FOMC toplantıları için önceden alınmış kararlarımız yok. Verilere bağlı olmaya devam ediyoruz. Faiz indirimi Eylül'de masada olabilir. Faizleri düşürme noktasına yaklaşıyoruz. Eylül toplantısı için önceden alınmış karar yok. Eğer iş gücü piyasası kötüleşir veya enflasyon hızla düşer ise Fed yanıt vermeye hazır. Eğer enflasyon hayal kırıklığı yaratır ise bunu değerlendiririz. Enflasyon, istihdam, riskler dengesinin tamamı kararımıza yardımcı olacak. Enflasyondaki düşüşe daha fazla güven için iyi veriler görmek istiyoruz. Önümüzdeki patika ekonomiye bağlı olacak.

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"FAİZDE BİR ÇOK SENARYO HAYAL EDEBİLİYORUM"

Bu yıl sıfır faiz indiriminden, bir çok indirime kadar senaryoları hayal edebiliyorum, bu ekonominin nasıl gelişeceğine bağlı olacak. İş gücü piyasası verileri kademeli normalleşme gösteriyor. İş gücü piyasasında gördüğümüz veriler normalleşme süreci ile tutarlı. Faiz indiriminin zamanlaması ve hızı ekonomiye bağlı. Son dönemde dezenflasyonu konut ve hizmetler fiyatları yönlendiriyor. Enflasyon verisi şu anda bir yıl öncesine göre çok daha iyi.

"FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ KONUSUNDA CİDDİ MÜZAKERE OLDU"

Bizim ilerlemeyi not etmemiz ve istihdam ile enflasyona yönelik riskleri daha eşit değerlendirmemiz gerekli. Cari iş gücü piyasasını enflasyonist baskının kaynağı olduğunu düşünmüyorum. Enflasyonda yukarı yönlü riskler düştü. Politika faizi açık şekilde sınırlayıcı. Faiz indirimlerine başlamak için uygun olacak zaman geliyor. Şu an ile Eylül arasında bir çok veri gelecek. İş gücü piyasasının yumuşaması ile birlikte enflasyon için yukarı yönlü riskler düştü. Fed'in tam istihdam görevine yönelik aşağı yönlü riskler şu anda gerçek. Bu toplantıda faizlerin düşürülmesi konusunda ciddi bir müzakere oldu. Bulunduğumuz nokta konusunda iyi hissediyorum. Ekonomide herhangi bir zayıflığa yanıt vermek için iyi konumlandık.

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