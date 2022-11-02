Fed kritik faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), faizi beklentiler dahilinde 75 baz puan artırarak yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltti. Başkan Powell, "Yeteri kadar sıkılaşmada başarısız olmak ve erken gevşemek istemiyoruz. Faiz artışlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken" dedi.

Fed'in açıklamaları şöyle:

Politikamızı uygun şekilde ayarlamaya hazırız. Faiz artırım hızı belirlenirken kümülatif sıkılaştırma, gecikmeli politika etkileri, ekonomik ve finansal gelişmeler hesaba katılacak.

Devam eden faiz artırımlarının enflasyonu zaman içinde yüzde 2 seviyesine döndürmek için ciddi şekilde sınırlayıcı bir politika duruşu elde etmek açısından uygun olacağını öngördü.

Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. İstihdam artışları güçlüydü, işsizlik oranı düşük olmaya devam etti. Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ediyor.

BAŞKAN POWELL: FAİZ ARTIŞLARINA ARA VERMEYİ DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN

Fed Başkanı Jerome Powell, "Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir güçlü iş gücü piyasasını başaramayız. Enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlıyız. Amaçlı bir şekilde hareket ediyoruz" dedi. Başkan Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sınırlayıcı para politikası duruşuna bir süre için ihtiyacımız olacak. ABD ekonomisinde büyüme geçen yıla göre ciddi şekilde zayıfladı. Yavaş büyüme işletmelerin sabit yatırımları üzerinde baskı yaratıyor. Konut piyasasında aktivite zayıfladı. İş gücü piyasası hala aşırı sıkı. İş gücü piyasasında hala denge yok. Talep arzı önemli oranda aşıyor. Enflasyon hedefin oldukça üzerinde. Son enflasyon verisi beklenenden daha güçlü geldi. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri hala iyi bir şekilde kontrol altında. Ancak durumdan memnuniyet duymak için bir zemin yok. Yüksek enflasyonun ciddi zorluklar yarattığının bilincindeyiz. Devam eden faiz artırımlarının politikayı yeterli şekilde sınırlayıcı noktaya getirmek için uygun olduğunu düşünüyoruz.

"FAİZLER KONUSUNDA HALA GİTMEMİZ GEREKEN YOL VAR"

Finansal şartlar ciddi şekilde sıkılaştı. Para politikasının sınırlayıcı etkilerinin tam olarak görülmesi zaman alacak. Politikanın özellikle enflasyon üzerinde tam etkisini göstermesi zaman alacak. Bir noktada faiz artırım hızının yavaşlaması uygun olacak. Faiz oranlarında hala gitmemiz gereken biraz yol var. Faizde nihai seviye önceden beklenenden daha yüksek olacak. Talebi yavaşlatmak için güçlü adımlar atıyoruz. Enflasyonu azaltmanın iş gücü piyasasında biraz yumuşama gerektirmesi büyük olasılık.

Hedeflerimizi başarmak için her şeyi yapacağız. Enflasyonun kararlı şekilde aşağı geldiğini görmemiz gerekli. Faiz artırım hızını yavaşlatmak için enflasyonun aşağı geldiğini görmemiz gerekmiyor. Reel faiz oranlarına ve diğer finansal şartlara bakacağız.

Nihai faiz oranının ciddi şekilde sınırlayıcı olması gerekli, bu şu anda önemli bir soru. Faizler konusunda daha ne kadar ileri gideceğimiz önemli bir soru. Faiz artırım hızı şu anda daha az önemli hale geliyor. Daha yavaş faiz artırımı için zaman Aralık ayında gelebilir. Hala faiz artırımına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz, hala almamız gereken bir yol var. Para politikasını aşırı sıkılaştırdığımızı düşünmüyoruz.

"REEL POZİTİF FAİZLERE ULAŞMAK İSTEYECEĞİZ"

Toplantıda faiz artırımlarını yavaşlatma konusunu tartıştık. Faiz artırımlarında çok hızlı gittiğimizi düşünmüyoruz. Şu ana kadar iyi ve başarılı bir program uyguladık. Reel pozitif faizlere ulaşmak isteyeceğiz. Finansal şartlar epeyce sıkılaştı. Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri yukarı gider ise sıkıntı yaşanır. Kısa vadeli enflasyon bekleyişleri ise son toplantıdan bu yana yukarı gitti, bu hala çok endişe verici. Elimizdeki araçları güçlü ancak nazik bir şekilde uygulamamız gerekli. Politika etkilerinde gecikme değişken, literatür hiçbir zaman gecikmeli etkilerin kısa zamanda görüldüğüne işaret etmiyordu, ancak şu anda gecikmeli etkinin ne kadarda görüleceği oldukça belirsiz. Eğer aşırı sıkılaştırma olduğunu görürsem araçlarımızla buna yanıt veririz.

Ancak eğer yeterince sıkılaştırmazsak enflasyon kemikleşir. Faiz artırımlarına ara vermeyi, duraklamayı düşünmek için çok erken. Faizler konusunda hala gitmemiz gereken bir yol var.

Faiz oranlarının nereye gitmesi gerektiğini Aralık toplantısında kağıda dökeceğiz. Hane halkları güçlü bilançolara sahip, enflasyonu aşağı getirmek sabır gerektirecek. Konut piyasası pandemiden sonra çok ısınmıştı. Konut piyasasının dengeye dönmesi gerekli. Faiz artırımlarını duraklatmayı düşünmek için çok erken. Faizlerin nereye gitmesi gerektiği konusunda tahminlerimizi Aralık ayında güncelleyeceğiz.

Ücretler yüksek enflasyonun ana nedeni değil. Ücretlerin enflasyon üzerinde etkisi var, ancak ana neden değil. Büyük, toplu işten çıkarmalar olmadan da iş gücü piyasasının yumuşayacağını düşünüyoruz. ABD'de güçlü bir ekonomimiz var. Araçlarımızı enflasyonu kontrol altına almak için kullanmamız gerekli.

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