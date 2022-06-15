Fed kritik faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra ilk | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların diken üstünde beklediği haziran ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka beklentiler dahilinde politika faizinde 75 baz puan artırıma gitti. Böylelikle 28 yıl aradan sonra ilk kez bu kademede yüksek bir faiz artırımı yapmış oldu.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Faiz kararı 10-1 oyla alındı. Esther George faizin 75 baz puan artırılmasına karşı çıktı, 50 baz puan artırım için oy verdi. Fed yetkililerinin 2022 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama fed fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

TAHMİNLER AŞAĞI YÖNLÜ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini aşağı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 1,7, 2024 yılı için yüzde 1,9 büyüme beklendiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 2,8, gelecek yıl için yüzde 2,2 ve 2024 yılı için yüzde 2,0 büyüme tahmin edilmişti.

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Fed yetkilileri uzun dönem GSYH beklentilerini yüzde 1,8 seviyesinde tuttu.

ABD ekonomisi 2022 yılının ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 1,4 daraldı. GSYH ile ilgili final sonuçları 29 Haziran'da açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

FAİZ ARTIRIM BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin önümüzdeki dönem için faiz tahminleri yükseldi.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için ortalama faiz tahminleri sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 3,8 seviyesine çıktı. Bir önceki tahminler aynı sırayla yüzde 1,9 ve yüzde 2,8 seviyesindeydi.

Yetkililer 2024 yılı için ortalama faiz tahminini yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e, uzun dönem tahminini yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkardılar.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

İŞSİZLİK BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri işsizlik için beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkarıldı. Fed yetkilileri 2023 yılı için tahminlerini yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a, 2024 yılı için tahminlerini yüzde 3,6'dan yüzde 4,1'e yükselttiler.

Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı. ABD'de Şubat ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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